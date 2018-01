Voici une Information autour du jeu Metal Gear Survive :En plus des micro-transactions et de la connexion obligatoire pour jouer au titre, on en sait plus sur la durée de vie du jeu. Selon Jennifer Tsang, il faudra entre 15 et 20 heures pour venir à bout de la campagne solo. Bien sûr, cela dépendra des joueurs.Pour rappel, le jeu sortira le 22 février prochain…Source : https://www.psu.com/news/metal-gear-survive-takes-15-20-hours/