Cinema

La bande-annonce de "Ghostland", le nouveau film d'épouvante de Pascal Laugier vient d'être dévoilée. Mylène Farmer et ses filles vont vivre un véritable cauchemar... En salles le 14 mars.







Dans ce long métrage d'épouvante, Pauline (Mylène Farmer) et ses deux jeunes filles (incarnées à cette époque par Emilia Jones et Taylor Hickson) héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses enfants. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Tandis que Beth (Crystal Reed) devient une auteur renommée spécialisée dans la littérature horrifique, Vera (Anastasia Phillips) s’enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n’ont jamais quittée. Des évènements étranges vont alors commencer à se produire… Vera est-elle folle ou est-elle la seule à voir ses bourreaux ?



Sélectionné en compétition lors du Festival du Film Fantastique de Gérardmer qui se tiendra du 31 janvier au 4 février, Ghostland sortira dans nos salles le 14 mars. A noter qu'une avant-première en présence de l'équipe du film aura lieu au Grand Rex le 12 mars.