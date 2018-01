ATTENTION SPOILER :



"Montez à bord du Faucon Millenium et voyagez vers une galaxie lointaine, très lointaine, dans Solo : A Star Wars Story, une toute nouvelle aventure avec le vaurien le plus populaire de la galaxie. Lors d'une série d'escapades audacieuses au plus profond d'un milieu criminel sombre et dangereux, Han Solo rencontre son puissant futur copilote Chewbacca et le célèbre joueur Lando Calrissian, dans un voyage qui façonnera un des héros les plus improbables de la saga Star Wars."

a enfin un synopsis et ça peut être pas mal (même si très classique)Solo : A Star Wars Story sortira le 23 mai.