J'ai fini le DLC de Zelda Breath of the Wild nommé : L'ode aux Prodiges.Ayant terminé le jeu depuis environ 3 mois avec 300H au compteur j'ai voulu terminer une bonne fois pour toute ce jeu magnifique mais perfectible en bien des domaines et notamment la narration, le background. On pouvait espérer être combler par ce DLC mais je le dit cash, il n'en est rien !En effet, on apprend rien, on a le droit a des cinématiques inutiles et pour moi sans intérêt, sauf la dernière qui apporte le sourire mais qui nous rappel comme il est dommage que les différents prodiges sont sous exploités... Bref, ce DLC apporte rien sur ce plan là.Niveau apport gameplay, on fait dans le connu, j'ai fait les 120 sanctuaires et j'ai... Refait des sanctuaires avec ce DLC, faut être costaud mentalement lol. Par contre, je les ai trouvés toutefois plus inspiré et intéressant que beaucoup d'autres.Ensuite le clou du spectacle, un nouveau donjon qui lui aussi est comme les sanctuaires de meilleur qualité. Le bonus a la fin est sympathique mais inutile quand tu as fini le jeu, j'ai juste mangé le respect en rentrant dans le château royal en motoQuelques quêtes secondaires sont également aux rapports avec des items bien sympa mais... Inutile quand t'as fini le jeu.Conclusion, ce season PASS est bien dispensable une fois le jeu fini, cela rajoute une bonne durée de vie quand même mais entre vous et moi cela reste d'un intérêt limité si vous avez terminé le jeu mais acceptable si vous debutez le jeu avec les DLC.