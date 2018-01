Le moteur gratuit d'utilisation de Sony Interactive Entertainment PhyreEngine est maintenant supporté par la console Nintendo Switch.



C'est un grand pas en avant puisque ce support pourra permettre le portage (encore, oui encore des portages) de plusieurs titres majeurs sorties sur console Sony comme:

- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

- Final Fantasy X/X-2 HD

- Danganronpa: Trigger Happy Havoc

- Danganronpa 2: Goodbye Despair

- Hotline Miami

- Atelier Meruru: The Apprentice of Arland

- Atelier Rorona: The Alchemist of Arland



Au delà de toutes ses magnifiques possibilités de portages (et bien plus encore), ce support signifie surtout la possibilité pour de modeste studio Japonais de pouvoir développer leurs jeux en utilisant un seul et même moteur graphique et de pouvoir les publiers ensuite sur plateforme Sony, Microsoft Windows, Nintendo Switch mais aussi sur mobile.