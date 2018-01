Voici le classement des jeux les plus vendue sur PSP :1. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (7.72 M)2. Monster Hunter Freedom 2nd G (5.50 M)3. Grand Theft Auto: Vice City Stories (5.08 M)4. Monster Hunter Freedom 3 (4.87 M)5. Daxter (4.23 M)6. Ratchet & Clank: Size Matters (3.75 M)7. Midnight Club 3: Dub Edition (3.66 M)8. Gran Turismo PSP (3.28 M)9. Crisis Core: Final Fantasy VII (3.19 M)10. God of War: Chains of Olympus (3.19 M)