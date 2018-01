Pour nous, en tant que studio, la puissance de la Xbox One X, combiné à la facilité de développer dessus et à la compatibilité entre les différents appareils de la famille Xbox, en ont fait la plateforme de développement principale pour le nouveau titre sur lequel nous travaillons en ce moment.

Cela signifie plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que nous développons à partir de zéro pour tirer partie de l'énorme puissance graphique de la Xbox One X, une approche qui permettra des avancées importantes en termes de qualité visuelle. Deuxièmement, cela signifie que vous verrez également des améliorations sur Xbox One et Xbox One S - nous estimons qu'il y a un effet bénéfique à développer sur la console la plus puissante, qui permet des améliorations même sur les machines les moins puissantes.

Playground Games sur un article officiel sur le site de Xbox US: