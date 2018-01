Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Il y a peu, une rumeur voulait que Nintendo annonce quelque chose sur Nintendo Switch via une vidéo. Ceci concorderait avec l’émission Nintendo Minute, qui aura lieu demain.Hier soir, Ubisoft en rajoute une couche en déclarant que quelque chose va arriver dans quelques jours, mettant Internet en ébullition. Reste à savoir s'il s'agira de l'annonce d'un nouveau gros jeu ou d'un accessoire...Sources : https://www.gonintendo.com/stories/299655-rumor-nintendo-set-to-reveal-something-switch-related-this-thur et https://www.gonintendo.com/stories/299755-ubisoft-dev-hyping-up-something-nintendo-related-but-says-it-s-n

posted the 01/17/2018 at 08:15 AM by link49