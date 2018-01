Sea of ​​Thieves (le Monde) est une «Légende» comme la cité d'or, Atlantis etc...Ce monde est peuplé par les NPC qui sont arrivés ici, tout comme nous les pirates, attirés par les possibilités de gagner la renommée, la richesse et l'aventure, peut-être même la sécurité. Certains resteront et d'autres partiront et de nouveaux personnages et groupes arriveront au fil du temps.Il y a d'autres résidents a Sea of Thieves - sous forme de sirènes, d'habitants océaniques, de squelettes, Monstres et plus encore, des traces de civilisation qui témoignent d'anciens explorateurs ou de chasseurs de trésors avec des mystère à découvrir là autours. Dans le Podcast Rare nous parle de l'âge d'or des Pirates, le Monde de Sea of Thieves aura donc des périodes historiques fictives qui évolueront avec le temps, l'âge d'or devrait donc être une période importante lors de la progression du jeu comme vous-vous en doutez le jeu se jouera exclusivement en ligne ainsi les développeurs pourront directement interagir avec le Monde et les joueurs en proposent divers événements qui pourront durer quelques-heures comme plusieurs mois c'est ce qu'ils appellent une campagne en direct.Dans la vidéo Christina Parker Explique que Sea Of Thieves continuera à proposer du contenu comme ils le font actuellement depuis 1 an avec l'Alpha Technique mais que le produit lors de sa sortie sera un produit finis qui se verra encore évoluer avec le temps ils pourront directement interagir sur le jeu sans forcer les joueurs a faire de mises à jours via différents événements. Sea of Thieves semble donc être un projet ambitieux sur la durée avec un Monde évolutif, des ajouts d'îles, des événements uniques, changement de PNJ... le jeu va donc grandement récompenser les joueurs qui s'y investissent dès le début. Je crains en revanche qu'un joueur qui achète le jeu 2 ans après sa sortie se voit amputer d'une période du jeu qu'il ne pourras plus rattraper.