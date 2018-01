4000 exemplaires monde

présente une nouvelle édition collecotr pour. Cette édition nomméest uniquement disponible sur la boutique UbiSotre pour 80€ sur PC, PS4 et One.A l'intérieur de cette édition, nous retrouverons:-Le jeu-Un Steelbook unique, exclusif et limité réalisé par Jay Shaw, le Directeur Créatif de Mondo-Un vinyle incroyable inspiré par le travail de Jay-Un code pour télécharger la version digitale des pistes du vinyle : 12 chansons qui reflètent parfaitement l’atmosphère du jeu.-Un packaging uniqueCollector limité aLe coffret sera disponible le 27 Mars 2018Ubisoft offre un très beau goodies de préco avec un Un recueil écrit par Joseph regroupant ses souvenirs et ses évangiles de 125 pages.N'oubliez pas les 20% avec les codes promos