2 millions pour Splatoon 2 :



S'il se fait plutôt discret chez nous malgré des ventes visiblement très honorables, Splatoon 2 est un véritable carton au Japon, puisqu'il y dépasse désormais les deux millions de copies vendues.



Le chiffre ne paraît pas énorme, mais la conséquence est que Splatoon 2 n'est ni plus ni moins que la meilleure vente de Nintendo depuis huit ans dans l'archipel si l'on en croit les chiffres de Media Create. Pour plus de précision, 2 033 614 Splatoon 2 ont trouvé un foyer, répartis en 1 882 997 exemplaires physiques et 150 617 unités numériques.



Pour mieux saisir le succès du titre, des concerts live avec la présente de Callie et Marie en hologrammes autour du jeu ont été organisés là-bas, les personnages apparaissent dans les médias régulièrement, et les compétitions rencontrent un succès délirant. Un bon signal donc envoyé de la part des joueurs envers Nintendo, toujours prudent au moment de lancer une nouvelle licence.



Plus de Fifa 18 sur Switch que sur PS4



Qui l'eut cru ? Au Japon, FIFA 18 a vendu plus d'exemplaires sur Nintendo Switch que sur PS4 ! D'après Dengeki Online, le jeu se serait en effet écoulé depuis sa sortie au Japon, à près de 77 892 exemplaires sur PS4 et à 89 329 exemplaires sur Nintendo Switch.