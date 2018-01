Le jeu Sout Park: The Stick Of Truth HD s'officialise t-il aujourd'hui avec la boulette d'Amazon ?Ubi nous ressort un Remasterd après Assassin's Creed Rogue HD, voici Sout Park: The Stick Of Truth "HD"En effet, le géant Américain liste le jeu pour une sortie en boite sur PS4/One pour le 13 Février. Pas de prix pour le moment.Le jeu Sout Park: The Stick Of Truth est sorti sur PS3 et 360 en 2014Pourquoi pas, j'ai pas fait le 1er, ni le 2ème d'ailleurs