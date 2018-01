"SEGA Europe Ltd. et Two Point Studios ravivent la flamme de la simulation de gestion hospitalière avec Two Point Hospital, à venir sur Steam dans le courant de l'année 2018. Les maladies filamentales et autres infections du bulbe se multiplient, poussant le Two Point County à déployer rapidement sa 'Clinique De-Lux' pour endiguer cette violente épidémie de doulueurs à la tête.

« Nous sommes ravis d'annoncer le fruit de notre partenariat avec Two Point Studios et de révéler Two Point Hospital au monde entier. » déclare John Clark, Executive Vice President of Publishing pour SEGA Europe. « Nous nous sommes engagés à trouver et à travailler avec les meilleurs nouveaux studios, qui correspondent à l'esprit de SEGA pour créer de nouvelles licences avec un fort potentiel de franchise. La vision de Two Point Studios pour Two Point Hospital et son ambition pour le jeu collent parfaitement à cette idée, et nous sommes impatients de sortir leur titre plus tard dans l'année. »

