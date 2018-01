Salut à tousVoila, j'ai un gros mal de crâne, je souhaite changer de TV, mais j'ai beaucoup de mal...4K, sa c'est certain.Mais ensuite c'est le drame...Oled ou Qled ?HDR,HDR10,HDR10+,Dolby Vision...Je serais partant pour un Oled mais pour les HDR, si j'ai bien compris la ps4 pro prend en charge uniquement le HDR basique.Mais voulant être sur que la TV marchera à son plein potentiel durant des années, j'en cherche une également compatible Dolby Vision, sait on jamais si la PS5 le propose ou si cette norme l'emporte...En plus de sa, il y a les différents OS et marque de TV... Mais LG est le seul à fabriquer les dalles donc pourquoi prendre une autre marque ?Et il y a aussi des TV qui propose un boitier de branchement déporté, se que je trouve très pratique.Voila, je suis perdu... je n'arrive pas à en trouver une qui repond à toute mes demandes, existe elle seulement ?Y a quelqu'un qui y connais quelque chose ici ?Merci ^^