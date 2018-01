Salut à tous,Petite news concernant la sortie deen Blu-ray. Sachant que celle-ci se fera aux alentours deen France, et leaux States.Après les premières versions des jaquettes pour les versions DVD / Blu-Ray du film, le sitenous dévoile la couverture de la versionCe sera une première pour un film Star Wars de bénéficier de ce format. A noter qu'à l'inverse des versions disponibles chezou, c'est l'affiche japonaise qui est utilisée pour ces éditions. Ces éditions concernent le marché nord-américain pour le moment.Personnellement, je me laisserais tenter par la version 4K sans aucun doute !!!Bisous

posted the 01/16/2018 at 04:55 PM by playstation2008