A quelques heures de la sortie de SFV : Arcade Edition, je vous propose une petite vidéo qui met en avant les nouveaux V-Trigger pour chacun des personnages, et je vous rajoute les trailers de la Capcom Cup pour ceux qui les ont pas vuMe tarde de tester le VT2 de DhalsimIl a l'air génial !Trailers de la Capcom Cup pour SFVAEEt merci aux haters de tracer la route !

Like

Who likes this ?

posted the 01/16/2018 at 01:45 PM by mercure7