Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :On commence par les jaquettes des versions Ps4 et Xbox One.A noter que la jaquette sera réversible :De plus, cette version sera commercialisée au prix de 50 dollars, soit normalement 49.99 euros chez nous.Ceux ayant déjà le jeu de base, pour avoir son contenu supplémentaire en déboursant 19.99 euros.Le jeu de base recevra d'ailleurs une nouvelle mise à jour prochainement :Et pour finir, voici le bonus de réservation en passant par la boutique Square-Enix :Pour rappel, Final Fantasy XV : Royale Edition sortira le 06 mars prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/final-fantasy-xv-royal-edition-announced-first-person-mode-new-vehicles-and-more.16713/