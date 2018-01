Bonne année en retard ! On reprend les test avec cette petite camera sportive de Elephone / Elecam qui promet de la 4K ainsi que des enregistrements et des clichés avec un angle de vue max de 170 °, bon ou mauvais produit ? Réponse en images ! Plus d'info sur le produit ici : http://mlbies.com/EqxoKj

Who likes this ?

posted the 01/16/2018 at 11:01 AM by husotsuki