Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Famitsu a testé les jeux suivants :- Monster Hunter World (Ps4) – 10/10/10/9 [39/40]- Katahane : An’ Call Belle (PsVita) – 9/8/8/7 [32/40]- Hello Lady! Superior Dynamis (PsVita) – 8/7/7/8 [30/40]- The Legend of Dark Witch III : Wisdom and Lunacy (3DS) – 8/8/7/7 [30/40]- 10 Second Run Returns (Nintendo Switch) – 7/8/7/7 [29/40]- Ninki Seiyuu no Tsukurikata (Ps4, PsVita) – 7/7/7/8 [29/40]- The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia (Ps4) – 7/8/7/7 [29/40]- The Legend of Dark Witch : Chronicle 2D Act (3DS) – 7/8/7/7 [29/40]- Human Fall Flat (Nintendo Switch) – 7/7/6/7 [27/40]Le jeu frôle la note parfaite.Pour rappel, le jeu sortira le 26 janvier sur Ps4 et Xbox One, puis à l’automne sur PC...Source : https://gematsu.com/2018/01/famitsu-review-scores-issue-1519