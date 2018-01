Voici une Rumeur autour de la Saga Metroid :Nintendo et MercurySteam ont sorti l'année dernière un Remake du jeu Gme Boy Metroid 2 : Return of Samus. Ce titre, Metroid : Samus Returns, pourrait annoncer le nouveau départ pour les Metroid 2D. Selon la source qui annonçait le Remake sur 3DS avant son officialisation, un nouvel Opus 2D serait en préparation, bien qu'en début de développement. A noter que ce titre ne serait pas développé par un studio interne de Nintendo. La seule inconnue, si cela se concrétise, est de savoir si ce jeu sortira sur 3DS ou sur Nintendo Switch...Source : http://nintendoeverything.com/rumor-new-2d-metroid-in-the-works/

