3 jeux Dragon Ball en préparation :

1 jeu d'action aventure sur PC, Xbox One et PS4 développé par un studio américain

1 jeu Super Experience" exclusive PS4 par Bandai Namco Studios

1 jeu sur Switch (portage de Dragon Ball Fighter Z ?)



1 jeu Muso avec Koei Tecmo PC, Xbox One, PS4 et Switch avec des licences d'animés (Dragon Ball, Sailor Moon, Naruto, One Piece, Lupin the Third, Dr. Slump, Jojo...)



Kyoei Toshi se heurterait à des problèmes des droits pour une sortie en occident, mais une version "international"ou juste un patch avec des sous titres anglais pourrait voir le jour au Japon