Hello tout le monde,Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball FighterZ et plus particulièrement du mode entraînement. Je vous propose l'intégralité de celui-ci dans sa version Xbox One X "no commentary" et en 4K.Première vidéo de la chaîne capturée en 4K, ne vous inquiétez pas au montage j'ai coupé les temps de chargements et autres menus afin que les actions s'enchaînent bien.Pour ceux n'ayant pas pu y jouer pour la bêta, c'est un bon moyen avant la sortie de voir les différentes commandes et coups avec le pad Xbox One.Savourez, ça déchire la rétine !