Non, la Nintendo Switch n'est pas qu'une machine à portages mais aussi une machine avec de nombreux hits disponibles (on les connait, on va pas perdre de temps là-dessus) et à venir. Une liste non exhaustive de ce à quoi on peut s'attendre en 2018 et au-delà, entre nouveaux projets ambitieux et portages. Dans un premier temps les jeux officiels, en fin d'article les jeux en rumeur.Développeur : ATLUSGenre : J-RPGDéveloppeur : Nintendo EPD4Genre : Stratégie temps réel / action / réflexionLe développement suit son cours, confirmé par Miyamoto à l'E3 dernier : https://www.gamekult.com/actualite/nintendo-n-oublie-pas-pikmin-4-3050796403.html Développeur : SQUARE-ENIX / AcquireGenre : J-RPGDéveloppeur : Retro Studios / NintendoGenre : Plates-formesDéveloppeur :/ NintendoGenre : First Person AdventureDéveloppeur : SQUARE-ENIXGenre : J-RPG / Action / SandboxDéveloppeur : PlatinumGamesGenre : Beat'em All / Action-AventureDéveloppeur : falcomGenre : Action / J-RPGDéveloppeur : Intelligent Systems / NintendoGenre : Stratégie tour par tourDéveloppeur : FromSoftwareGenre : Action RPGDéveloppeur : Team CherryGenre : MetroidvaniaDéveloppeur : Grasshopper ManufactureGenre : Action / Beat'em AllDéveloppeur : PlaydeadGenre : Aventure / Plates-formes / RéflexionDéveloppeur : Game FreakGenre : J-RPGDéveloppeur : SQUARE-ENIX, ORCA, Armor ProjectGenre : J-RPGDéveloppeur : Camelot / NintendoGenre : Sport arcade- The World Ends With You -Final Remix-- Kirby Star Allies- Yoshi sur Nintendo Switch (titre provisoire)- Hyrule Warriors: Definitive Edition- Wolfenstein II: The New Colossus- Runner3- Luigi's Mansion 3- Super Smash Bros. for Switch- Xenoblade Chronicles X- GTA VEnfin on attend évidemment l'annonce du prochain jeu Retro Studios, probablement pour l'E3 2018 et une sortie en fin d'année.