Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo Europe envoie un questionnaire pour savoir quels jeux les joueurs Nintendo Switch comptent acheter durant les 12 prochains mois et on peut voir que, contrairement à Metroid 4, les jeux Pokemon et Bayonetta 3 y figurent. On pourrait donc y jouer peut-être dans moins d'un an...Source : https://www.gonintendo.com/stories/299674-nintendo-eu-survey-asks-fans-which-games-they-re-likely-to-purcha