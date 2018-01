Hello tout le monde. Voila un petit bout de temps que je suis sur ce site en temps que simple "observateur", je me suis inscrit il y a peu et je participe peu a peu aux sujets de vos différents blogs. J'ai 28 ans, je joue aux jeux vidéo depuis...pas mal de temps ^^ mes premiers souvenirs sont sur Mega drive : Street of rage, Sonic, les jeux disney (Aladin, le roi lion...) que du bonheur.



Je pense pas faire 50 000 articles sur mon "blog" c'est juste pour me présenter un peu et vous donnez mon top de l'année dernière et mes attentes pour l'année qui arrive. Sachez surtout que je ne suis absolument pas pro-qqchose, les marques je m'en balance j'ai toutes les plateformes et depuis peu un pc plutôt performant ce qui me permet donc de jouer a tout ce que je veux. Je suis un passionné de jeux vidéo, pas d'une marque en particulier. Bref c'est dit et... Quoi ?! tout le monde s'en fou ?! ah...



Mon top 2017 :



1- Zelda BOTW (fait sur Switch) : Tout a été dit je vais pas en rajouter des tonnes.



2- Cuphead (fait sur Xbox one) : Enorme claque visuelle et une B.O d'enfer. J'ai bien ragé mais j'ai adoré.



3- Hollow Knight (Fait sur PC) : Un très bon metroid-vania, un des meilleurs de cette gen (je met Ori and the blind forest devant ^^). Une B.O et une D.A superbe, un gameplay aux petits oignons ainsi qu'une bonne difficulté. Bref quasi parfait. Les possesseurs de Switch peuvent l'attendre avec impatience.



4- Horizon Zero Dawn (PS4) : Visuellement top, j'ai adoré l'univers, les créatures, il est vraiment impressionnant. J'ai un peu moins aimé le gameplay et l'histoire; sur la longueur il devient un peu répétitif. Ca reste un gros jeu de cette année j'attends une suite qui sera peut être un peu plus ambitieuse sur l'histoire.



5- Mario Odyssey (Fait sur Switch) : Grand jeu d'aventure, a défaut d'avoir eu un grand jeu de plateforme... Ce côté m'a déçu le jeu est clairement trop facile (j'ai les 999 PUTAIN de lunes) ainsi que des niveaux moins bon que d'autres mais ça reste un très bon Mario.



Mentions (très) honorable : Hellblade Senua's Sacrifice, Wolfenstein 2, Mario+Lapins crétins, Dead Cell, Thumper, What remains of Edith Finch.



Mes Attentes pour 2018 :



- Shadow Of Colossus (je ne l'ai pas fait a l'époque ni sur ps2 ni sur ps3)

- God Of War

- Red dead Redemption 2

- A Way Out

- The Last Night

- Sea of Thieves

- Ori and the Will of the Wisps (Peut être ma plus grosse attente le premier a été une grosse baffe pour moi)

- Metroid Prime 4, Death Stranding, The last of us Part II (2018?)

- Que Nintendo gère le tournant 2018 (pour le moment...On va attendre le prochain GROS nintendo Direct qui devrait arrivé la semaine pro non c'est ça ?! ^^)

- + de versions collector sans jeux.



On verra pour le reste. C'est déjà pas mal. Allez Bisous.