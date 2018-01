Je propose un lot de 6 jeux Wii U :- Skylanders Imaginator- Skylanders Swap Force- Skylanders Superchargers- SKylanders Trap Team- Disney Infinity 3.0- Lego DImensionTout les jeux sont fournis avec leur dock et je fournis aussi des figurines skylanders.Pour ceux que ca interesse c'est par mp, je ferait des photos demain dans la journée.Haaa oui, pour les fans de Amiibo, j'ai vu des figurines de Link pour 9 euros au Boulanger de Saran au cas ou

posted the 01/15/2018 at 09:01 PM by sussudio