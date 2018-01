Salut tout le monde, ça fait un bail, plus trop le temps d'être aussi présent qu'avant sur le site mais je dose toujours autant la console et je passe vous lire de temps en temps. J'ai récemment fait les jeux suivants :The Evil WithinFini une fois en mode normal et un NG+ en facile pour me faire plaisir et faire courir comme des rouquins les monstres du jeuTrès bonne ambiance, ça se rapproche plus d'un Silent Hill que d'un RE. C'est du surnaturel, pas d'histoire de virus etc... et les monstres sont bien glauques. ça ne fait pas spécialement peur, je dirais plutôt que c'est stressant, un peu comme presque tous les survival horror en fait. Concernant la difficulté, j'ai pas testé les niveau du dessus car trop de jeux à faire donc pas assez de temps malheureusement pour s'attarder trop longtemps sur certains.Sinon il y a un truc qui m'a fait rire, le jeu calcul le loot des ennemis en fonction de ce que vous avez donc si vous êtes pleins de munitions, les ennemis vous donneront plutôt du gel vert ou des d'autres conneries, c'est exactement comme dans RE4. Je trouve ça un peu con car au final le jeu nous donne volontairement ce qu'il estime qu'on a besoin donc c'est un peu trop simple quand on sait ça.Le seul bon coté de ce système c'est le fait qu'on se sent souvent à la paille, surtout vers le début. En gros le jeu "aime" vous laisser avec peu de munitions, si vous ne les gâchez pas, il vous en donnera un peu. Si par contre vous les utilisez, il ne vous restera quasiment plus rien donc là le jeu sera généreux et les ennemis looteront plus de munitions (comme par hasard).Le seul truc que j'ai pas trop aimé c'est le twist scénaristique mais ça on s'en doutait un peu, surtout quand on connait le nom Japonais du jeu.Little NightmaresMon jeu indé de ce début d'année, je l'ai fait hier et il m'a pris juste un court après midi, excellente ambiance, j'aime beaucoup comment le jeu joue sur les peurs des enfants, peur du noir, peur de se faire attraper, peur de l'inconnu, peur de ce qui nous dépasse. Le gameplay est très basique mais il est suffisent pour l'expérience que propose ce jeu et les "énigmes" que l'on devra résoudre par moment pour avancer. L'OST est aussi très bonne et colle bien à l'univers du jeu, seul point noir, la durée de vie car même si c'était cool, c'est assez court et on en demande encore à la fin (cette fin).J'ai aussi pas mal dosé quelques Shoot'em Up sur PS4, Raiden V, Battle Garegga Rev 2016 (JAP) et Game Paradise Cruisin Mix (JAP) Merci à Hyoga57 de m'avoir parlé de ces jeuxQue du chocolat comme d'habitude avec ce genre de jeuLà j'ai commencé The Evil Within 2, je suis encore dans la première grande zone du jeu et c'est vraiment bon, on peut choisir si on veut affronter certains ennemis ou si on préfère se faufiler en douce pour économiser nos balles et soins. Comme pour le premier, il y a le système qui fait que les ennemis lootent des objets en fonction de notre état et de ce qu'on a. Perso je nettoie la zone donc je ne laisse aucun monstre en vie, je me faufile dans leurs dos quand je le peux et je les éclate discrètementNiveau gameplay il y a eu quelques améliorations, maintenant on peut par exemple tirer en restant accroupi et il y a plusieurs animations différentes lors des attaques furtives. J'ai aussi remarqué qu'ils ont enlevé les allumettes donc on ne peut plus bruler les ennemis au sol ou ceux qui font semblant d'être mort.Bon sinon pour les soldes j'ai choppé Valkyria Revolution à 9€ et The Evil Within 2 à 25€ chez Micromania. Little Nightmares collector 17€ chez FNAC. Je vais peut-être chopper pour plus tard Battle Chasers Nightwar, il est à 20€ en ce moment chez FNAC ou Micromania, je ne sais plus lequel des deux et il a l'air bien sympa.Vivement Dark Souls Remastered, le seul et unique évident GOTY 2018, le retour du sombre roi des Action RPGJe vais essayer de me chopper le collector JAP Trilogy PS4 et une Switch pour y jouer en mode portable (si quelqu'un cherche des organes, je vend un rein et un poumon...).Putain je vais réentendre ce chef d’œuvre absolu de Sakuraba