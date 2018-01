Et c'estqui annonce à la dernière minute la nouvelle, en effet alors que lafût révélée lors dudernier pour le territoire Japonais uniquement, c'est au tour de la France d'accueillir la sublime version collector de cettedédiée à MHW pour les fans de la licence.A savoir qu'unesera mis à disposition par l'enseigne comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous.Pour ceux qui ne voudraient pas passer par la case reprise, sachez que la console vous coûtera, il faudra faire vite car l'édition collectorAlors, qui parmi vous va se laisser tenter ? je regrette d'avoir pris la mienne day one personnellement.

Who likes this ?

posted the 01/15/2018 at 08:06 PM by misterpixel