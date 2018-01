Le studio brésilien Loomiarts développe ce shoot'em up pour la switch. Je viens de le découvrir, donc j'ignore si il existe déjà ailleurs, mais aucune trace après quelques recherches de ce jeu sur une autre plateforme (nintendo everything l'annonce comme une exclu pour le moment!)



Je vous laisse découvrir cette vidéo de gameplay qui ne laisse aucun doute sur son inspiration (les films des années '50 sur l'invasion extra-terrestre!). De mon point de vue, j'aime beaucoup, je trouve juste dommage le manque de couleur.



Vivement plus d'info sur ce titre qui est annoncé pour cette année.