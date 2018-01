Je fait souvent des check-up sur leboncoin et force est de dire que c'est le moment pour découvrir cette console à un tarif abordable. On la trouve à partir de 100 euros en 8/32 go, souvent en boite et en parfait état.Pourquoi l'acheter ? Déjà faut profiter de la hyper autour de la Switch. Cette dernière s'arrache comme des petits pains et on compte plus les joueurs qui se débarrasse de la console maudite de Nintendo.Mais vous allez me dire "les meilleurs jeux de la console sortiront sur Switch" et c'est vrais. Telle qu'elle, la console vaut pas tripette mais dés lors qu'elle est hacké, c'est tout l'univers Nintendo (hors 3DS) qu'on retrouve dans une seule et même console.Déjà, la console en plus du catalogue interne à l'énorme atout de faire tourner les catalogue de la Wii et du Gamecube (en hardware) ainsi que de la DS (émulateur).Mais on a aussi droit aux émulateurs sortis sur GC/WII/WII U comme Retroarch et d'autres qui font tourner la plupart des supports 8 et 16 bits.Mais aussi 32 bits avec les émus N64/PS1 sortis sur Wii. Sans parler des jeux Virtual Console sortis sur Wii/Wii U et les jeux Wii WareBref, cette console est pour moi l'une des meilleures console niveau hack avec la Xbox et la PS Vita. C'est simple, hors 3DS, on a toute l'histoire de Nintendo depuis sa création dans une seule et même machine