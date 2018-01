Voici une Information autour du jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze :Amazon a ouvert les réservations pour le jeu, et comme sur Gamestop, il faudra compter 59.99 dollars pour se la procurer.Pour rappel, ce portage WiiU sur Nintendo Switch sortira le 04 mai prochain...Source : https://nintendosoup.com/donkey-kong-country-tropical-freeze-pre-order-amazon/

posted the 01/15/2018 at 05:35 PM by link49