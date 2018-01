Je suis dessus depuis plus d'une heure, il est donc disponible !



Au programme : 4K Native (impressionnant pour un open-world de ce genre), 30fps (hélas) et HDR (comme au lancement du titre sur One S).



Le jeu utilise le moteur ForzaTech utilisé pour Forza Motorsport 7.



Déjà visuellement splendide sur Xbox One, il impressionne encore plus maintenant (et c'est peu dire) grâce au travail de turn 10 (ce qui est à saluer).



Les extensions sont évidemment aussi en 4K !



Le meilleur jeu de caisse de ces dernières années revient donc plus fort pour ceux qui sont possesseurs de la Xbox One X. Moi j'y retourne ^^