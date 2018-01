Le guide Zelda Breath of the Wild Édition Augmentée est disponible en préco pour 29.99€L’édition revue et augmentée du guide The Legend of Zelda: Breath of the Wild couvre l’intégralité du jeu sur plus de 500 pages, y compris les deux contenus téléchargeables « Les épreuves légendaires » et « Ode aux Prodiges ». INCLUS : quatre nouveaux chapitres (deux dédiés aux ressources disponibles en Hyrule, et deux autres aux contenus téléchargeables) ; une couverture premium inédite ; et une galerie d’images du pass d’extension. Le Guide Officiel Complet.Le guide contiendra des pages en plus pour avoir toute l'aide nécessaire pour finir les DLC'sDisponible le 14 février 2018.