bon bah je crois quil est inutile de preciser que vous devez foncer dessus (ah bah jlai faitbref tout ce passe ici :https://www.dealabs.com/bons-plans/abonnement-xbox-live-6-mois-dematerialise-1157971pour ladresse de payement il vous suffit daller chercher celle d'un hotel a londre par exemple (county c'est london au cas ou)c'est safe (store officiel uk),c'est par code,vous lobtenez direct et ca marche je viens de le faire me voila abo jusqu'en mars 2019

Like

Who likes this ?

posted the 01/15/2018 at 01:54 PM by skuldleif