Voici une Information autour de la Ps4 :Sony a envoyé un mail pour promouvoir les jeux qui sortiront cette année, comme les jeux Days Gone, God of War et Detroit : Become Human. On peut cependant remarquer l’absence des jeux Dreams et Spider-Man, pourtant prévus cette année. Une grande année se dessine en tout cas…Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-listed-as-a-2018-title-by-sony.16514/