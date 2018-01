La ville de Yokosuka a eu l'excellente idée de publier une carte/guide mettant à l'honneur Shenmue, et permettant de visiter les lieux connus du jeu en toute simplicité. J'ai pu m'y rendre une petite semaine après la publication par une magnifique journée de décembre.

Bien entendu, Yokosuka version 2017 n'est plus vraiment la ville qu’elle était en 1986 (date à laquelle se déroule le jeu), toutefois il reste des souvenirs de cette époque comme vous allez pouvoir le constater.

Et pour un fan de Shenmue, après avoir parcouru en long et en large de manière virtuelle cette ville, quoi de mieux que de pouvoir enfin marcher soi-même sur les traces de Ryo en essayant d'imaginer cette ambiance malheureusement dissoute dans le temps.

