Voici la traduction (faites par mes soins et, je vous préviens, je ne suis pas douée) d'un résumé en anglais d'une interview de Tatsumi Kimishima, président actuel de Nintendo. J'ai trouvé ce résumé sur resetEra et je n'ai pas encore lu la traduction complète de l'interview en anglais.



Voici ce que dit Tatsumi Kimishima :

- Pour maintenir les ventes de la Switch sur le long terme, la deuxième année est cruciale.

- Nintendo cherche a attirer le plus de joueurs possible, notamment ceux qui ont a peine jouer aux jeux vidéo

- Nintendo doit élargir la ludothèque de la console pour faire de la Switch une console avec une longue durée de vie

- Il pense que dans le monde entier, le momentum de la Switch est similaire a celui de la Wii

- Nintendo a réussi a avoir autant d'acheteurs en début de vie de la console car ces derniers aiment les jeux Nintendo

- Nintendo va se focaliser sur les jeux qui ciblent le public famillial

- A l'avenir, différents genres de jeux seront couvert par les éditeurs tiers ce qui aidera a élargir le public de la console.

- Si Nintendo ne réfléchit pas a une nouvelle manière de jouer, le momentum de la Switch pourrait être stoppée suite aux offres hardware de la concurrence.

- Il se pourrait qu'a l'avenir la manière de fournir des surprise aux consommateurs change.

- Il est important de fournir des idées nouvelles



Je le réitére, ma traduction est certainement très approximative et si vous voulez en savoir plus n'hesitez pas a lire la version anglaise du résumé voir la traduction anglaise de l'interview.



Je retiens trois choses :

- que Nintendo a bien conscience que 2018 est une année cruciale pourtant, je n'ai pas vu beaucoup de choses qui permettrait d'y maintenir le momentum de la Switch. J'espère qu'on aura le droit a des surprise

- Que Nintendo compte se concentrer sur le public famillial. Je trouve cette notion vague. Est-ce que le jeu famillial est pour Nintendo un jeu comme 1-2 Switch ou Amiibo Festival ou plutôt des jeux comme Mario Odyssée ou Mario Kart 8 ?

- Tatsumi Kimishima semble dire que Nintendo annoncera ses surprises d'une autre manière. Est-ce que cela signifie que le format du Nintendo direct va évoluer en forme, fréquence ou durée (voir disparaître)



Que pensez-vous de ce que dit Kimishima ?