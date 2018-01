Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon la personne qui avait déjà leaké auparavant le contenu débloqué par les Amiibo dans Fire Emblem Echoes et le fait que Fire Emblem 2018 ne serait pas présent dans le dernier Nintendo Direct Mini, Nintendo tiendrait un Nintendo Direct à l'effigie du prochain Fire Emblem cette semaine, le 18 janvier plus précisément. De quoi fêter cet anniversaire :Si cela se confirme, on devrait donc en apprendre plus sur le Fire Emblem prévu cette année sur Nintendo Switch...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-mini-january-11th-early-2018-games.15661/page-62#post-3280601