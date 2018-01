Juste un petit articles pour au cas ou, pour ceux qui n'ont pas pu se co depuis la sortie de la beta, j'ai pu me co ce matin sans aucun probleme, les partie s'enchaine vite etc....Voila, au cas ou les choses aurais changé pour tout le monde !bon match

Who likes this ?

posted the 01/15/2018 at 08:07 AM by maxethan