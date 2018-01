Hello tout le monde,On revient aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo et je vous donne mon ressenti sur PUBG dans sa version Xbox One X.Novice dans le jeu, je le découvre en ce moment et je dois dire que j'étais loin de la folie depuis mars 2017 mais une fois que l'on joue réellement on commence à comprendre le sacré potentiel du titre.Voici donc mon avis et mes impressions après mon premier TOP 5 ! Et vous ? Avez-vous le jeu ? Bonne année à tous !