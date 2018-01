Actu

C'est avec regret que nous vous annonçons en ce début d'année la fermeture défitive du site.



Nous avons fait notre possible pour maintenir l'activité mais nous devons prendre cette décision après plus de 9 années à vous proposer ce service entièrement gratuit depuis le premier jour.



Merci à tous ceux qui ont participé et nous ont fait vivre pendant toutes ces années



Il n'est désormais plus possible d'envoyer des images, cependant nous les laissons en ligne pendant plusieurs mois pour permettre à ceux qui le souhaitent de les récupérer.

Merci encore pour la confiance que vous nous avez accordés.



L'équipe Hostingpics

