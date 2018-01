Deux costumes exclusifs, la tenue de Kirito dans SAO et la tenue d’Asuna dans SAO, plus un fusil d’assaut argenté ;

Bonus de précommande du PlayStation Store : un thème Sword Art Online: Fatal Bullet pour PlayStation 4.



L'Édition Numérique Deluxe de Sword Art Online: Fatal Bullet pour PlayStation 4 et Xbox One est également fournie avec les bonus uniques suivant :



La tenue de Kirito dans ALO, la tenue d’Asuna dans ALO, ainsi qu'un fusil d’assaut doré ;

Le Season Pass est également inclus, livré avec trois DLC distincts ainsi que trois armes exclusives et excitantes : l'épée photon rose, l'épée photon verte et l'étrange lanceur de guitare.



Les fans de Sword Art Online: Fatal Bullet qui précommandent l'Édition Numérique pour PC sur Steam recevront plusieurs récompenses en fonction du nombre de précommandes :



Le premier niveau contient la tenue de Kirito dans SAO, la tenue d’Asuna dans SAO et un fusil d’assaut argenté ;

Le deuxième niveau comprend le costume d'ALO pour Kirito, le costume d'ALO pour Asuna et le fusil d'assaut en or ;

Le troisième niveau vous permettra d'obtenir l'excitant Sword Art Online Re: Hollow Fragment, après la sortie.



Personnages originaux



Kureha (doublée par Ayane Sakura)



L'amie d'enfance du protagoniste, c'est une fille joyeuse et pleine de vie. Comme elle considère le protagoniste comme un petit frère / une petite sœur, elle peut être légèrement indiscrète.



Son style de jeu est offensif (rôle de tank), et elle se spécialise dans les combats à moyenne distance. Compte tenu de sa bonne humeur naturelle, de sa personnalité attentionnée et de sa relation avec le protagoniste en tant qu'amie d'enfance, elle agit souvent comme une joueuse confirmée vis-à-vis du protagoniste, qui est un débutant dans le monde des MMO en réalité virtuelle.



Elle a été membre de plusieurs escadres, et connaît très bien l'état de Gun Gale Online, que ce soit les joueurs célèbres, les changements dans les classements, etc.



Elle est parfois timide lorsqu'on lui demande pourquoi son objectif est de devenir une joueuse de haut niveau ou qu'on la questionne au sujet de sa force. Et la raison pour laquelle elle est si difficile au sujet de sa force est...



Zeliskam (doublée par Mamiko Noto)



Une grande sœur fiable et mignonne qui dégage une aura maternelle et tolérante. Contrairement à son apparence, elle est l'une des meilleures joueuses de Gun Gale Online avec un niveau élevé de compétence.



Elle a une faible vitesse, donc plutôt que de se battre en première ligne, elle compense ce manque en créant des conditions favorables grâce à l'utilisation de buffs et de gadgets. Même si elle n'est pas sûre d'elle quand il s'agit de franchir les étapes et de monter dans les classements, ses compétences de jeu de haut niveau lui ont valu le surnom de « Reine sans couronne ».



Comme le protagoniste, Zeliskam possède un ArFA-sys de Type-X, qu'elle appelle Daisy et qu'elle chérit. Au début, elle voit le protagoniste comme un joueur inexpérimenté qui a simplement eu de la chance, mais au fur et à mesure qu'il grandit, elle va reconnaître ses capacités.



Dans Gun Gale Online, elle tient intentionnellement les autres joueurs à distance afin de ne pas se démarquer, mais cela semble avoir quelque chose à voir avec qui elle est dans la vraie vie.



Itsuki (doublé par Tatsuhisa Suzuki)



Compte tenu de son statut de top joueur avec un bel avatar, il gagne en popularité auprès de quelques joueuses de Gun Gale Online.



Son style de jeu est un type d'arrière-garde qui utilise un fusil de sniper et préfère se battre à moyenne et longue distance. Cependant, les pièges (mines terrestres) sont sa spécialité, et tout ce qu'il fait est une stratégie pour les utiliser.



Il est le chef de la fameuse escadre Alphard et tous les membres de celle-ci admirent Itsuki, à la limite de la vénération.



Il est captivé par le fait que le protagoniste a obtenu un ArFA-sys de Type-X et la prise de décision forte qu'ils affichent parfois, et les rencontre dès qu'il en a l'occasion. Lors d'une conversation, Itsuki, qui juge le protagoniste « intéressant », propose de rejoindre son groupe, mais...





Personnages de retour dans Fatal Bullet



Agil (doublé par Hiroki Yasumoto)



Un gros joueur avec une tête rasée. C'est l'un des survivants du match de la mort de Sword Art Online. Dans ce dernier, il s'engageait dans le commerce des transactions entre joueurs, et entrait immédiatement en négociations commerciales en voyant un objet rare.



Dans Gun Gale Online, il préfère utiliser des armes lourdes, qui contrebalancent sa large carrure. Les tirs de sa mitrailleuse dispersent le menu fretin et transforment les gros ennemis en passoire.



Klein (doublé par Hiroaki Hirata)



Un joueur hardcore qui s'est lié d'amitié avec Kirito quand Sword Art Online a commencé. Il est ridiculement faible quand il s'agit de belles femmes, mais un brave guerrier dans l'âme sur qui on peut compter. Il cherche une petite amie.



Dans Gun Gale Online, il utilise un fusil, et son amour du style japonais semble être plus vivant que jamais.



Premiere (doublée par Yuiko Tatsumi)



Une fille qui est apparue dans Sword Art Online: Hollow Realization. Elle a développé une admiration pour Kirito suite à un certain évènement. Depuis, elle soutient Kirito, elle se connecte à Gun Gale Online en tant que joueuse ordinaire.



Dans Gun Gale Online, elle utilise deux pistolets comme armes.







Mode Kirito



Au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire, vous débloquerez le Mode Kirito, où le personnage jouable passe du protagoniste à Kirito. Dans le Mode Kirito, vous pouvez profiter d'une histoire différente du scénario principal qui dépeint une bataille avec Death Gun. En atteignant une certaine partie du scénario, vous serez en mesure de passer du mode Kirito au scénario normal à tout moment.



Participez au tournoi Bullet of Bullets et poursuivez Death Gun !



Dans le Mode Kirito, ce dernier peut utiliser l'Ultimate Fiber Gun (UFG). En utilisant l'UFG, une bataille à mort contre Death Gun se déroulera. L'UFG est donné à Kirito par le protagoniste.







Quêtes de vêtements d'Asuna



En donnant des matériaux à Asuna, elle peut créer de nouveaux costumes. La liste de ceux que vous pouvez créer comprend également des costumes spéciaux qui ne peuvent être achetés dans les magasins. Des « recettes de costumes » sont nécessaires pour en créer et peuvent être obtenues par divers moyens tels que des récompenses de quêtes.



Donnez vos matériaux à Asuna, qui peut créer des costumes pour le protagoniste et son ARFA-sys, homme ou femme. Vous pouvez même créer un costume comme celui de Death Gun.







« Co-Sleeping Events »



Les « Co-Sleeping Events » qui sont devenus une particularité de la série de jeux Sword Art Online reviendront. Dans Sword Art Online: Fatal Bullet, les personnages avec lesquels vous pouvez dormir sont différents dans le scénario principal et le Mode Kirito. En augmentant votre affinité avec le personnage cible, vous pouvez profiter de type d'évènement à votre goût .



Il sera possible d'en profiter avec Asuna, Sinon, Leafa et au moins deux autres personnages.







Boutique d'estimation d'Agil



Certains items obtenus en combat seront des « objets non identifiés ». Ceux-ci ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais en les apportant à Agil et en payant une commission, pour recevoir son évaluation, vous pouvez obtenir un objet avec des effets spéciaux. Plus le prix d'une évaluation est élevé, plus la chance qu'il soit rare est élevée.







Aperçu des zones



Les Terres désolées



La zone des Terres désolées cache des ennemis dans les ruines des bâtiments ainsi que des chasseurs de primes qui visent à tuer d'autres joueurs en restant cachés dans l'ombre. C'est la première zone où les joueurs se dirigeront après avoir obtenu un ArFA-sys.



Bien qu'il s'agisse de la zone de départ du jeu, les Terres désolées ne doivent pas être prises à la légère. Assurez-vous que votre équipement, vos compétences et vos gadgets sont bien préparés et travaillez de concert avec les membres de votre groupe pour aller de l'avant.



Si vous êtes seulement concentré sur les lignes de front, vous pouvez vous faire tirer dessus à distance.



L'île couverte de sable





C'est là qu'apparaissent des vers géants, des robots volants et des ennemis fantômes qui se rassemblent dans le cimetière. Cette zone permettra de tester la force des joueurs qui ont perfectionné leurs compétences dans les Terres désolées.



Puisque vous rencontrerez de puissants ennemis uniques et d'innombrables vers si vous chargez de manière imprudente, vous devriez procéder avec prudence. En outre, vous devez toujours garder à l'esprit le nombre de munitions restantes et les PV des membres du groupe. Et assurez-vous de faire attention aux attaques souterraines et à celles des snipers venant d'en haut.



Les vers géants attendent pour sauter sur le joueur et les robots géants volants qui peuvent infliger de sérieux dégâts le cibleront depuis les cieux.







Aperçu des armes



Pistolet



Portée recommandée : moyenne distance.



Un pistolet avec une puissance et une portée standard, ainsi qu'une vitesse de tir rapide. C'est le premier pistolet dont le protagoniste s'équipe, et la première arme avec laquelle il devient familier.



Fusil de sniper



Portée recommandée : longue distance.



Le fusil de sniper a une portée extrêmement longue et une puissance élevée. Puisqu'il ne peut charger que quelques balles à la fois et ne peut pas tirer à une cadence rapide, il est difficile de démontrer sa vraie valeur à moins d'être éloigné de l'ennemi.



Épée



Portée recommandée : courte distance.



L'épée a une courte portée, ce qui signifie que vous ne pouvez frapper l'ennemi qu'en l'approchant. Cependant, en combattant tout en faisant un usage habile de l'UFG, un coup d'épée peut infliger d'énormes dégâts.



