Qu'est-ce qui a permis ce retour sur une console Nintendo ? Voici quelques explications apportées par le PDG de Falcom, Toshihiro Kondo à droite sur la photo et le PDG de Nippon Ichi, Sohei Niikawa, à gauche sur la photo, une interview publiée sur le site Nippon Ichi.Première constatation,Ce partenariat est donc la clé de l'arrivée du jeu sur la Nintendo Switch, et le fait que les propres enfants de Kondo voulait une Nintendo Switch pour pouvoir y jouer à la maison, connecté sur la télévision, tout en pouvant l'emmener à l'extérieur pour pouvoir y jouer avec leurs amis, a été un petit coup de pouce supplémentaire pour forcer le destin.Interrogé sur les aspects attrayants de la version Switch, Niikawa répond qu'il y a trois façons de jouer: les modes portable, TV et de table. Il croit que la variété des styles de jeu est aussi la raison pour laquelle le système est populaire à l'étranger.Lorsqu'on lui demande pourquoi la version Switch d'Ys VIII est publiée par Nippon Ichi au lieu de Falcom, Niikawa explique l'histoire de son amitié avec Kondo. Leurs âges sont proches, les deux ont rejoint une entreprise peu de temps après l'obtention du diplôme de l'université, ont pu écrire des scénarios de jeu par eux-mêmes, et devenir PDG d'une société cotée. Niikawa parle souvent à Kondo quand il a besoin de consulter quelqu'un.Au moment où Falcom voulait se lancer dans les jeux pour console, ils n'avaient pas encore les connaissances nécessaires. Alors Kondo a contacté Niikawa pour venir aider son entreprise à se lancer correctement. Et lorsque plus tard, Niikawa deviendra président de NIS America, il aidera Falcom dans l'expansion de la société à l'étranger, une expansion qui dure depuis environ cinq ans.Alors quand ils ensuite demandé à Falcom si ce dernier pouvait apporter un de leurs jeux sur la Switch, ce fut Ys VIII qui fut choisi.Comme Falcom n'est pas une très grande entreprise et que 80% de son personnel sont des développeurs, ils se sont surtout concentrés sur la production de leurs propres titres originaux. Pour pouvoir se développer dans d'autres directions telles que les portages et l'expansion à l'étranger (les localisations), ils préfèrent trouver un partenaire et les laisser gérer ces aspects. C'est là que Nippon Ichi remplit parfaitement ce rôle de soutien.