Le coffret collector de Call of Duty WW II est actuellement à 40€ sans les FDP sur Amazon.deJe crois que le coffret n'est pas sorti en FranceA l'intérieur, vous retrouverons:-Le jeu AH non, pas inclus-Une statue Commémorative-Des écussons-Un poster-Un pin's en forme d'épéeLe tout pour 60€ max dans le lien en dessous (désolé pour le maxi lien)

Like

Who likes this ?

posted the 01/14/2018 at 06:38 PM by leblogdeshacka