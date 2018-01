C'est à l'occasion d'une rencontre avecdequel'acteur qui incarne dansle héros principal du jeu,, que le prochain titre deattendu pour cette année contiendra des «» de cinématique, même si cela reste à confirmer par le principal concerné, nul doute que ce qu'avance le cher Sam soit avéré au vu des précédentes déclarations deau sujet de, le décrivant comme un gros jeu et voulant mettre l'accent sur les jeux narratifs encore récemment...Pour ceux qui pensaient qu'il s'agirait d'un énième jeu abordant le thème des "zombies" sans réel fond derrière peuvent être rassuré,aura bien sa propre identité et son histoire à raconter !Implanter une histoire dans un jeu n'est pas bien compliqué, ce qui l'est c'est qu'elle soit menée à bien et intéressante, pour cela il faudra encore attendre pour en juger, rendez-vous très certainement en fin d'année sur