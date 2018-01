Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :De nombreux joueurs rencontrent des soucis pour jouer en ligne à la dernière Beta. Les développeurs travaillent actuellement pour corriger les soucis, qui ne peuvent être réglés sur le court terme. Il faudra donc patienter jusqu’à la prochaine mise à jour des serveurs. A noter qu’il est possible pour pallier aux disfonctionnement que la durée de la Beta soit repoussée. I ll faut donc prendre son mal en patience…Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-ball-fighterz-discussion-thread-rosters-stages-dlc-etc.451/page-262#post-3276596

posted the 01/14/2018 at 04:27 PM by link49