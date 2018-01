Bon ok hier, je pouvais pas y jouer parce que j'avais pas préco le jeu.Mais aujourd'hui, qu'est ce que je n'ai pas fait pour ne pas pouvoir jouer au jeu encore?Je lance la beta et ca me met "echec de l'initialisation du réseau". Je le refais plusieurs fois et impossible de jouer.MOI JE TROUVE CA SUPER GENIALBref si vous avez une explication, merci de me la donner.