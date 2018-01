Voici quelques vidéos de matchs avec "un peu de skill" puisque je lis assez souvent depuis hier que le jeu "est trop simpliste", avis de gens qui ont sûrement juste bourré les auto-combos sans trop chercher plus loin.Ca n'est certes pas Xrd, mais on est très loin d'un Naruto game (comme j'ai lu ici !)Bref, j'espère que vous apprécierez les vidéos, je sais que @Raioh en avait d'autres, hésite pas à les poster je les ajouteraiJe comprends que sans mode training, certains doutent de la profondeur de jeu (qui n'égalera jamais Xrd etc), mais "trop simpliste", je pense qu'il faut déjà(manuel combos, synergie de team, etc) avant de donner un jugement de valeur sur le système de jeu ...