Voici une Rumeur auour de la Saga Shenmue :Il semblerait que le projet de sortir Shenmue 1 & 2 HD soit à l'étude depuis un moment, mais SEGA a repoussé indéfiniment celui-ci. Selon la nouvelle rumeur, les retards sur Shenmue 3 auraient provoqué des fluctuations sur le travail des jeux Shenmue 1 & 2 HD. Comme la sortie de Shenmue III est maintenant incertaine, prévu pour 2018, SEGA attendrait un moment plus opportun pour ces rééditions. Une source directement liée à SEGA annoncerait que l'éditeur envisageait de faire une annonce à l'E3 2017, mais elle a été suspendue lorsque Shenmue III a été reporté en 2018...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-shenmue-1-2-hd-pushed-back-as-shenmue-iii-development-continues.16284/

posted the 01/14/2018 at 01:20 PM by link49