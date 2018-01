bonjour a tous , aujourd'hui j'ai allumé ma ps4 et en pleine partie d'une démo , 5 min plus tard la console s’éteint d'un coup ensuite je la redémarre et sur l’écran on me dit de vérifier le stockage de la console et la une barre ce charge et dit qu'elle va redémarrer.

Je précise que je n'ai pas beaucoup de jeux installe sur la ps4.

Le problème peut être quoi ? un problème d'alimentation ?

Je l'ai branche sur une prise mural et après sur une multiprise mais aucun changement.

Quelqu’un a déjà eu ce problème ?

Je précise aussi que j'ai fait la dernière mise a jour.